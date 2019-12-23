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Курское "Динамо" без тренера завоевало Кубов России

В финальном матче курянки одержали победу над екатеринбургским УГМК 

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Баскетболистки курского "Динамо" без тренера одержали победу над екатеринбургским УГМК в финальном матче Кубка России по баскетболу среди женских команд. Непобедимые доселе соперницы в воскресенье били биты на курском паркете со счётом 84:71. 


Накануне решающего поединка, «не сойдясь во мнении с руководством клуба», ушёл в отставку главный тренер "бело-голубых" испанец Роберто Иньигес. В финале командой руководил наставник "Динамо-Фарм" и молодёжной сборной России Момир Тасич. 


В составе победительниц лучшими стали Эпифания Принц, которая набрала 21 балл, дабл-дабл оформили Татьяна Видмер и Наталья Анойкина - обе заработали по 17 очков и 10 подборов. 14 принесла команде Алёна Кириллова. У УГМК самой результативной стала экс-динамовка Мария Вадеева - 27 очков.


Курское "Динамо" завоевало Кубок в четвёртый раз.


В матче за третье место оренбургская "Надежда" разгромила "Динамо" из Новосибирской области - 105:67.


На такой позитивной ноте курянки отправляются на новогодние каникулы и выйдут на паркет 5 января - в рамках чемпионата России примут подмосковную "Спарту энд К".

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