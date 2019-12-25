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В Курской области вирусы «бьют» преимущественно по детям

Роспотребнадзор по Курской области сообщает о 4 352 случаях заболевания вирусными инфекциями среди детей. Взрослое население в меньшей степени, но также им подвержено, пока зафиксировано 1 137 случаев

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Роспотребнадзор по Курской области сообщает о 4 352 случаях заболевания вирусными инфекциями среди детей. Взрослое население в меньшей степени, но также им подвержено, пока зафиксировано 1 137 случаев.

В целом по области из общего числа заболевших детская доля превышает 79%. В четырех школах уже закрыли шесть классов в связи с обнаружением ОРВИ и пневмонии. Эпидемиологи отмечают, что 92,5% составляют преимущественно вирусы негриппозной этиологии. В целом специалисты констатируют, что во всех регионах России наблюдается подъем заболеваемости. Чаще всего диагностируются рота- и норовирусы, пневмония, ОРВИ, дизентерия и корь. По последним данным Роспотребнадзора, в Москве и области зафиксировано резкое увеличение числа выявленных случаев кори. Она, как и другие вирусы, является высокозаразным инфекционным заболеванием.

Специалисты предупреждают, что пребывание в местах массового скопления людей, в их числе детсады, школы, офисы, общественный транспорт, являются наиболее опасными. При возникновении таких симптомов, как резкое увеличение температуры, слабость и боль в мышцах, понос и рвота необходимо остаться дома и вызвать врача. В целом настоятельно рекомендуется соблюдать профилактические меры: пользоваться маской, проветривать помещения, чаще делать влажную уборку, а главное, не пренебрегать банальными правилами личной гигиены.

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