Курское «Динамо» возглавил Момир Тасич из Сербии

Он руководил командой в победном матче за Кубок России

Курское «Динамо» возглавил Наставник «Динамо-Фарм» Момир Тасич из Сербии, сообщает официальный сайт «бело-голубых». Помогать специалисту будет Андрей Рузанов.Также в клуб приходят тренер по ОФП Марко Дрекалович и скаут Денис Кандалов, уже работавший с командой.Момиру Тасичу 38 лет. В структуре курского «Динамо» он работает с лета 2014 года. В списке его достижений значатся победа в Суперлиге 2 дивизион 2016/17 («Динамо-Юниор» Курск), три победы в первенстве ДЮБЛ 2014/15, 2016/17, 2018/19 («Динамо», Курск), а также недавняя победа «Динамо» в Кубке России 2019/20.Также сообщается, что в «Динамо» возвращается Энджел МакКотри. Для нее это будет третий сезон в составе клуба.