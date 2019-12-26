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Курское «Динамо» возглавил Момир Тасич из Сербии

Он руководил командой в победном матче за Кубок России
Курское «Динамо» возглавил Момир Тасич из Сербии

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Курское  «Динамо» возглавил Наставник «Динамо-Фарм» Момир Тасич из Сербии, сообщает официальный сайт «бело-голубых». Помогать специалисту будет Андрей Рузанов. 

Также в клуб приходят тренер по ОФП Марко Дрекалович и скаут Денис Кандалов, уже работавший с командой.

Момиру Тасичу 38 лет. В структуре курского «Динамо» он работает с лета 2014 года. В списке его достижений значатся  победа в Суперлиге 2 дивизион 2016/17 («Динамо-Юниор» Курск), три победы в первенстве ДЮБЛ 2014/15, 2016/17, 2018/19 («Динамо», Курск), а также недавняя победа «Динамо» в Кубке России 2019/20.

Также сообщается, что в «Динамо» возвращается Энджел МакКотри. Для нее это будет третий сезон в составе клуба.





ФОТО - ЖБК «ДИНАМО» КУРСК 
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