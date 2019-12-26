Курское «Динамо» возглавил Момир Тасич из Сербии
Он руководил командой в победном матче за Кубок России
Также в клуб приходят тренер по ОФП Марко Дрекалович и скаут Денис Кандалов, уже работавший с командой.
Момиру Тасичу 38 лет. В структуре курского «Динамо» он работает с лета 2014 года. В списке его достижений значатся победа в Суперлиге 2 дивизион 2016/17 («Динамо-Юниор» Курск), три победы в первенстве ДЮБЛ 2014/15, 2016/17, 2018/19 («Динамо», Курск), а также недавняя победа «Динамо» в Кубке России 2019/20.
Также сообщается, что в «Динамо» возвращается Энджел МакКотри. Для нее это будет третий сезон в составе клуба.
ФОТО - ЖБК «ДИНАМО» КУРСК