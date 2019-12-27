Курские полицейские и спасатели проверили точки продаж пиротехники
Никаких нарушений не выявили
Особое внимание проверяющие уделяли наличию инструкций по применению пиротехнических изделий, сертификатов соответствия, подтверждающих безопасность товара для жизни, здоровья людей и окружающей среды, а также информации о товаре на русском языке, в том числе с указанием возрастных ограничений при продаже пиротехнических изделий и соблюдению сроков годности.
Как сообщает пресс-служба мэрии, никаких нарушений не выявили.