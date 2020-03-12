В Курске из-за коронавируса изменился туристический спрос

ТАКТ».В конце февраля МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от посещения Южной Кореи, Италии и Ирана из-за распространения коронавируса. Туроператоров также обязали информировать клиентов о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны. Роспотребнадзор призвал россиян ограничить число заграничных поездок. Жители российских регионов начали сдавать купленные ранее путевки и менять планы на предстоящие отпуска. Туристический спрос изменился и в Курской области, сообщает телеканал «
Игорь Ябров, руководитель турфирмы «ТАКТ-Сервис»:
- Он изменился не с тем количеством стран или направлениями, куда люди хотели бы поехать. Он изменился в общем масштабе потому, что люди боятся куда-то лететь.
В отличие от Казани и Мурманской области массовой сдачи ранее купленных за границу путевок в Курске пока не наблюдается, но единичные случаи есть.
Застывших в нерешительности предупреждают сразу: возврат тура может быть сопряжен с финансовыми потерями.
Игорь Ябров, руководитель турфирмы «ТАКТ-Сервис»:
- Люди должны знать, что никто им полную сумму возвратить не сможет потому, что в туристическом пакете существуют услуги, которые, по сути дела, невозвратны. Индивидуальные случаи каждый раз туроператоры рассматривают отдельно, и есть страны, которые осуществляют почти полные возвраты. Это те, где есть рекомендации не посещать типа Италии. А есть страны, которые не имеют рекомендаций к непосещению, а значит, они и не должны возвращать эти средства.
Вектор туристического внимания за последнее время перераспределился со стран Европы на свободные от коронавируса государства.
Евгений Косоруков, руководитель турфирмы «Корсар»:
- Во-первых туристы перешли на более близкие туры, то, что вылетает сегодня –завтра: Арабские Эмираты, Куба. Иордания, Карибы: Куба, Доминикана, там случаев заболевания нет, люди спокойно летят. И, соответственно, Россия – Крым – берут пока уверенно, спокойно, никаких проблем.
Среди наиболее популярных направлений внутреннего туризма также Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва.
Путевки в Италию куряне сдавать не спешат, поскольку многие изначально планировали поездки на летние месяцы. Сегодня турфирмы тоже не пустуют. Люди верят, что к лету ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.
Галина Горевая:
- Еще почти три месяца до нашей поездки. У нас раннее бронирование, и поэтому мы надеемся, что к тому времени вирус пойдет на спад.
В Курске из-за коронавируса изменился туристический спрос
Вектор туристического внимания за последнее время перераспределился со стран Европы на свободные от коронавируса государства