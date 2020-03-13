В Курске штрафуют нарушителей парковки в Первомайском парке
На паркующихся в пешеходной зоне чиновников пожаловался местный бизнесмен
Вскоре из мэрии последовал ответ - нарушителей начали штрафовать. Чиновники это были или нет, не уточняется, но за въезд под "кирпич" им придётся заплатить 500 рублей. На водителей, которых удаётся застать на месте, составляют протокол тут же. Остальным "письма счастья" придут позже, пояснили в горадминистрации.
Как пояснили сотрудники Госавтоинспекции, в этой ситуации ПДД не предусматривают применение принудительной эвакуации.