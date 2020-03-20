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Курский кинофонд объявил акцию «Киноискусство против Коронавируса»

Из-за карантина кинофонд был вынужден перенести выставку работ автора персонажей «Ну, погоди!»

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С 20 марта вся работа Курского киновидеофонда перемещается в соцсети. Курян призывают подключиться к акции #киноVSкоронавирус. 

Акция проходит в двух официальных группах Курского кинофонда – в соцсетях Инстаграм и «ВКонтакте». 

Увы, но из-за пандемии коронавируса кинофонд был вынужден приостановить любимые многими курянами проекты - «Кино в театре», «Киноквартирник», «Другое кино в библиотеке», отложить запуск нового проекта - «Кинодиалоги об искусстве», но главное - перенести на неопределённый срок выставку «Художник — Солдат»: уникальную даже в масштабах всей России экспозицию работ Светозара Русакова - известного мультипликатора, художника-постановщика 16 серий «Ну, погоди!», автора любимых во всем мире персонажей Волка и Зайца, который за свою легендарную работу над этим мульт-сериалом в 1988 году был удостоен Государственной премии. Работы великого мастера в Курск должна была привезти его дочь Ирина, которая живёт во Франции. 

В группах кинофонда можно прочитать заметки о кино, посмотреть полюбившиеся всем добрые фильмы, познакомиться с воспоминаниями о личных встречах сотрудников Кинофонда с известными кинодеятелями и даже почерпнуть рецепты для повышения иммунитета в дни вынужденного заточения.
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