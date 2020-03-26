Курянам запретили разводить костры и ходить в лес

В Курской области введён особый противопожарный режим

В Курской облатси введён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор. Теперь под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и рядом с ними. Нельзя сжигать порубочные остатки и мусор, сухую траву и бытовые отходы, проводить сельхозпалы. Также ограничивается въезд в леса транспортных средств, за исключением транспортных средств специального назначения.Главам городских округов и муниципальных районов региона рекомендовано усилить контроль за пожарной обстановкой и организацией выполнения противопожарных мероприятий и ввести дополнительные ограничительные меры.Спасатели будут проводить регулярные рейды и патрулировать соответствующие территории.Также курянам напоминают о штрафах за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:- для физических лиц – от 2 до 4 тысяч рублей,- для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч,- для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.