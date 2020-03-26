Курянам запретили разводить костры и ходить в лес
В Курской области введён особый противопожарный режим
Главам городских округов и муниципальных районов региона рекомендовано усилить контроль за пожарной обстановкой и организацией выполнения противопожарных мероприятий и ввести дополнительные ограничительные меры.
Спасатели будут проводить регулярные рейды и патрулировать соответствующие территории.
Также курянам напоминают о штрафах за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:
- для физических лиц – от 2 до 4 тысяч рублей,
- для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч,
- для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.