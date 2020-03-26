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Курянам запретили разводить костры и ходить в лес

В Курской области введён особый противопожарный режим
Курянам запретили разводить костры и ходить в лес

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В Курской облатси введён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор. Теперь под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и рядом с ними. Нельзя сжигать порубочные остатки и мусор, сухую траву и бытовые отходы, проводить сельхозпалы. Также ограничивается въезд в леса транспортных средств, за исключением транспортных средств специального назначения.

Главам городских округов и муниципальных районов региона рекомендовано усилить контроль за пожарной обстановкой и организацией выполнения противопожарных мероприятий и ввести дополнительные ограничительные меры. 

Спасатели будут проводить регулярные рейды и патрулировать соответствующие территории. 

Также курянам напоминают о штрафах за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2 до 4 тысяч рублей, 

- для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч,

- для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей. 


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