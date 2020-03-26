В курской полиции опровергли информацию о рейдах, распространяемую через родительские чаты

Сообщалось, что родителей якобы будут штрафовать за разгуливающих по городу детей

Курянам в мессенджерах стали рассылать новость о том, что полицейские будут патрулировать улицы и торговые центры, и даже автобусы, ловить там детей и подростков, и штрафовать их родителей. Якобы пройдут и рейдовые мероприятия по школам. Причем, сказано, что эту новость необходимо срочно распространить по родительским чатам.В курской полиции эти сообщения опровергли и однозначно заявили, что это фейк. То же самое подтвердили и в городской и областной администрациях. Единственное, за что действительно могут наказать в этой ситуации - за распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности. За это придётся заплатить штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Курян просят доверять официальной информации.