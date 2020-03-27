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Лента новостей / В регионе

Курянка продавала дом, а в результате оформила кредит и перевела деньги мошенникам

Полиция ищет аферистов

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Курянка разместила в интернете объявление о продаже дома, а в результате лишилась своих денег, да ещё и оформила кредит. 

На объявление откликнулся мужчина из другого региона. Он сказал, что недвижимость его полностью устраивает и предложил сразу перевести задаток на банковскую карту. Собеседник признался, что не слишком разбирается в электронных переводах и передал трубку какой-то девушке. Курянку убедили, что для подтверждения платежа нужна выписка, попросили дойти до ближайшего банкомата и вставить в него карту. Выполняя пошаговые инструкции незнакомцев, женщина оформила кредит на 50 тысяч рублей и сняла со своего счёта ещё 40 тысяч. Всю сумму она перевела аферистам по номеру мобильного телефона. Когда курянка задумалась над тем, что делает, было уже поздно.

Деньги исчезли, телефон мошенников не отвечал, аккаунт на интернет сайте оказался заблокированным. Тогда женщина обратилась в полицию. 

Возбуждено уголовное дело.
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