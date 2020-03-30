Под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 325 курян

Снят карантин со 176 человек, заболевших нет

По последним данным ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией в Курской области не выявлено, сообщает местный оперштаб.





Под медицинским наблюдением находятся 325 человек, приехавшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Снят карантин со 176 человек.





В инфекционной больнице имени Семашко на обсервации находится 1 человек с подозрением на контакт с больным COVID-19, и ещё 22 пациента с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Результаты их анализов – отрицательные, состояние удовлетворительное. Анализы поступивших пациентов находятся в работе.





На прошлой неделе из больницы выписали двух курян, контактировавших с заболевшим коронавирусом. У них заболевание не подтвердилось. .