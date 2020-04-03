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Лента новостей / В регионе

В Курске закрывают парки и огораживают детские площадки

Также управляющие компании проводят обработку мест общего пользования 

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В Курске ограничивают доступ к общественным пространствам, детским и спортивным площадкам.  В парках города и в скверах устанавливают барьерные ограждения и информационные таблички с просьбой к курянам воздержаться от их посещения. Детские площадки, расположенные на придомовых территориях, огораживают управляющие компании и ТСЖ. В частном секторе эту работу ведут окружные администрации. 


Также управляющие компании проводят обработку мест общего пользования в многоквартирных домах и детских площадок на придомовой территории.
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