В Курске закрывают парки и огораживают детские площадки

Также управляющие компании проводят обработку мест общего пользования

В Курске ограничивают доступ к общественным пространствам, детским и спортивным площадкам. В парках города и в скверах устанавливают барьерные ограждения и информационные таблички с просьбой к курянам воздержаться от их посещения. Детские площадки, расположенные на придомовых территориях, огораживают управляющие компании и ТСЖ. В частном секторе эту работу ведут окружные администрации.





Также управляющие компании проводят обработку мест общего пользования в многоквартирных домах и детских площадок на придомовой территории.