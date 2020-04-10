В Курске на следующей неделе снова отключат свет

Запланированы работы в электросетях

Всеобщая изоляция не мешает энергетикам проводить плановые работы в электросетях. Очередной ремонт запланирован на следующую неделю. Электроэнергию отключат на следующих улицах города:





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:





С 13 по 17 апреля с 9 до 16 часов:





С 4-6-й Каштановый переулок, 1-6-й Вольный переулок, ул. Вольная, ул. Просторная, ПЛК 105-111, Крюкова 10а, Менделеева 32, 34, 36, 51-59г, Дейнеки 24-34а, Комарова 10, 10а, 12, 12б.





Тел. для справок: 32-32-15





В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:





14 апреля с 9 до 11 часов:





Запольная 1-11, Проезжая, Новая Казацкая, Верхняя Казацкая, Трудовая, Новая Луговая, 5-й Трудовой переулок.





Тел. для справок: 32-40-89





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





15 апреля с 13-30 до 16 часов:





Борзеновская 36-74, 23-67; 1-й Тимский переулок 1- 23, 2- 48; Борзеновский пер. 1-17





Тел. для справок: 26-32-10