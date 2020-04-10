Губернатор обещает цену не более 40 рублей за штуку

В аптечную сеть «Курская фармация» доставили первую партию одноразовых медицинских масок — 130 тысяч. Роман Старовойт съездил на склад, чтобы проконтролировать, как идёт разгрузка. Сегодня, по его словам, из Москвы отправят ещё 170 тысяч масок. Это централизованная поставка по квоте Минпромторга. В продаже маски появятся по цене не более 40 рублей за штуку, гарантирует губернатор.





Также глава региона отметил, что в Курской области работают над решением вопроса с дефицитом средств индивидуальной защиты. Уже больше 30 компаний начали изготавливать многоразовые гигиенические маски — до 42 тысяч в день. Ещё три курских предприятия производят одноразовые защитные костюмы — 9 тысяч единиц в месяц.





В регион уже поступили 41,5 млн рублей из федерального бюджета на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Эти выплаты они получат за апрель, подчеркнул Старовойт.





«В очередной раз прошу всех соблюдать режим самоизоляции - это вопрос предотвращения взрывного роста количества заболевших. Понимаю, что многим хочется проводить время на свежем воздухе — на улице настоящая весна. Однако подумайте о безопасности своих близких», - обратился к курянам Роман Старовойт.