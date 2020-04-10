  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В аптечную сеть «Курская фармация» доставили первую партию одноразовых медицинских масок

Губернатор обещает цену не более 40 рублей за штуку

Читайте также

В аптечную сеть «Курская фармация» доставили первую партию одноразовых медицинских масок — 130 тысяч. Роман Старовойт съездил на склад, чтобы проконтролировать, как идёт разгрузка. Сегодня, по его словам, из Москвы отправят ещё 170 тысяч масок. Это централизованная поставка по квоте Минпромторга. В продаже маски появятся по цене не более 40 рублей за штуку, гарантирует губернатор.

Также глава региона отметил, что в Курской области работают над решением вопроса с дефицитом средств индивидуальной защиты. Уже больше 30 компаний начали изготавливать многоразовые гигиенические маски — до 42 тысяч в день. Ещё три курских предприятия производят одноразовые защитные костюмы — 9 тысяч единиц в месяц.

В регион уже поступили 41,5 млн рублей из федерального бюджета на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Эти выплаты они получат за апрель, подчеркнул Старовойт. 

«В очередной раз прошу всех соблюдать режим самоизоляции - это вопрос предотвращения взрывного роста количества заболевших. Понимаю, что многим хочется проводить время на свежем воздухе — на улице настоящая весна. Однако подумайте о безопасности своих близких», - обратился к курянам Роман Старовойт.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянам будут еженедельно перечислять по 375 рублей в качестве компенсации школьных обедов

Курских работодателей просят оперативно сообщать о сотрудниках старше 65 лет, ушедших на больничный

Курским семьям упростили порядок направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредита

Студентам могут разрешить сдать сессию онлайн

Все проезжающие через Курскую область поезда дезинфицируют после каждого рейса

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске