В Курске машины скорой помощи дезинфицируют военные

Обработкой занимался сводный расчет подразделений РХБЗ

В Курске военнослужащие Западного военного округа провели спецобработку машин скорой помощи. Этим занимался сводный расчет подразделений радиационной, химической и биологической защиты.





Военнослужащие использовали специальные авторазливочные станции и носимые комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники. Дезинфицирующим раствором обработали автомобили не только снаружи, включая днище, колеса и подкапотное пространство, но и внутри салона. Особое внимание уделили обработке дверей, ручек, носилок и каталок, которые чаще всего используются в машинах скорой помощи для перевозки людей с признаками вирусных заболеваний.