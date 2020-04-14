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В Курске машины скорой помощи дезинфицируют военные

Обработкой занимался сводный расчет подразделений РХБЗ 

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В Курске военнослужащие Западного военного округа провели спецобработку машин скорой помощи. Этим занимался сводный расчет подразделений радиационной, химической и биологической защиты. 

Военнослужащие использовали специальные авторазливочные станции и носимые комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники. Дезинфицирующим раствором обработали автомобили не только снаружи, включая днище, колеса и подкапотное пространство, но и внутри салона. Особое внимание уделили обработке дверей, ручек, носилок и каталок, которые чаще всего используются в машинах скорой помощи для перевозки людей с признаками вирусных заболеваний.
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