  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

95 миллионов получит Курская область на доплату медикам

Средства выделило правительство

Читайте также

95 миллионов получит Курская область на доплату медикам из федерального бюджета. Средства выделило правительство. 

Из них 41,5 млн направят на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам, у которых выявлена  коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19.

Еще 53,5 млн пойдут на финансовую поддержку работники здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Врачи скорой помощи - дополнительно получат по 50 тысяч рублей, средний и младший медицинский персонал, а также водители – по 25 тысяч. Врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в инфекционных стационарах пациентам, у которых выявлен коронавирус, полагается доплата в размере 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей в месяц.

В региональном комитете здравоохранения сообщили, что выплаты начнут осуществлять уже за апрель.

Всего между регионами распределено без малого 46 миллиардов рублей.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянин из-за своей беспечности лишился автомобиля

В Курске порядка 2 миллионов потратят на новые остановочные павильоны

В Курске молодому папаше грозит 5 лет тюрьмы за кражу коляски

С Северного кладбища Курска вывезли 214 кубометров мусора

Курские больницы готовят к приёму заражённых коронавирусом

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске