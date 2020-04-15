Средства выделило правительство

95 миллионов получит Курская область на доплату медикам из федерального бюджета. Средства выделило правительство.





Из них 41,5 млн направят на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19.





Еще 53,5 млн пойдут на финансовую поддержку работники здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Врачи скорой помощи - дополнительно получат по 50 тысяч рублей, средний и младший медицинский персонал, а также водители – по 25 тысяч. Врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в инфекционных стационарах пациентам, у которых выявлен коронавирус, полагается доплата в размере 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей в месяц.





В региональном комитете здравоохранения сообщили, что выплаты начнут осуществлять уже за апрель.





Всего между регионами распределено без малого 46 миллиардов рублей.