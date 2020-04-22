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Лента новостей / В России

Ошибка доктора Мясникова в прогнозе пика эпидемии коронавируса.

Предположение доктора Мясникова о том, что пик эпидемии придется на конец апреля, оказалось ошибочным.

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Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников в эфире YouTube-канала "О самом главном" признал, что не правильно спрогнозировал ситуацию с пиком эпидемии COVID -19 и ее пик не будет достигнут к концу апреля. По его словам, на данный момент рост эпидемии увеличивается, к середине мая мы выйдем на плато, и уже дальше начнется постепенный спуск. По заявлению доктора, пока сложно строит какие-либо прогнозы, так как поведение вируса еще не до конца изучено и всем остается только ждать.
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