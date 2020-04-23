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Сегодня в небе над Курском можно будет увидеть поезд из спутников Илона Маска

Они должны обеспечить землянам  широкополосный доступ в Интернет

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Сегодня в небе над Курском можно будет увидеть поезд из спутников Илона Маска. Накануне вечером с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 c очередной партией из 60 спутников связи Starlink-6. По задумке они обеспечат широкополосный доступ в Интернет в любом уголке мира. В теории, Starlink позволит отправлять сообщения в два раза быстрее, чем через оптические волокна. Сегодня на орбите уже 420 таких космических аппаратов, а со временем количество спутников увеличат до нескольких тысяч.
Первый пролет «небесного поезда» над Курском можно будет наблюдать сегодня в промежутке между 21:26 и 21:28, пишет «Друг для друга». А завтра, 24 апреля спутники можно будет увидеть в 21.23.
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