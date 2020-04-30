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В Курске появится академия тенниса

Скоро в микрорайоне КЗТЗ начнется возведение теннисных кортов

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В Курске появится академии тенниса. Договоренность об этом достигнута с руководством детской международной академии тенниса Шамиля Тарпищева. Скоро в микрорайоне КЗТЗ начнется возведение теннисных кортов. 

Ранее там уже располагались теннисные корты. Роман Старовойт изучил площадку и поручил ускорить сотрудничество, а также позволить инвестору приступить к основным работам. Подготовительные уже стартовали. Сейчас рабочие сносят больные деревья и кустарники, разбирают постройки. Кроме демонтажа потребуется перенос коммуникации и возведение новой трансформаторной подстанции. Также в планах привести в порядок прилегающую территорию. 

Губернатор порекомендовал до 5 мая разработать сетевой график. Ход работ он намерен контролировать постоянно.
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