В Курске появится академия тенниса

Скоро в микрорайоне КЗТЗ начнется возведение теннисных кортов

В Курске появится академии тенниса. Договоренность об этом достигнута с руководством детской международной академии тенниса Шамиля Тарпищева. Скоро в микрорайоне КЗТЗ начнется возведение теннисных кортов.





Ранее там уже располагались теннисные корты. Роман Старовойт изучил площадку и поручил ускорить сотрудничество, а также позволить инвестору приступить к основным работам. Подготовительные уже стартовали. Сейчас рабочие сносят больные деревья и кустарники, разбирают постройки. Кроме демонтажа потребуется перенос коммуникации и возведение новой трансформаторной подстанции. Также в планах привести в порядок прилегающую территорию.





Губернатор порекомендовал до 5 мая разработать сетевой график. Ход работ он намерен контролировать постоянно.