Несмотря на это, сотрудники фонда просят курян обращаться дистанционно

В Курске спасатели продезинфицировали территорию около Пенсионного фонда. Сделали это вне графика в связи с массовым посещением фонда. Там обработали более 500 квадратов: это прилегающая территория, фасад здания, поручни и лавочки. Такую дезинфекцию спасатели планируют проводить еженедельно. Несмотря на это, сотрудники фонда просят курян обращаться дистанционно, через электронные сервисы.





Ранее в региональном МЧС создали специальное звено, которое занимается дезинфекцией курских зданий и помещений.