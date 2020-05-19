  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске спасатели продезинфицировали территорию около Пенсионного фонда

Несмотря на это, сотрудники фонда просят курян обращаться дистанционно

Читайте также

В Курске спасатели продезинфицировали территорию около Пенсионного фонда. Сделали это вне графика в связи с массовым посещением фонда. Там обработали более 500 квадратов: это прилегающая территория, фасад здания, поручни и лавочки. Такую дезинфекцию спасатели планируют проводить еженедельно. Несмотря на это, сотрудники фонда просят курян обращаться дистанционно, через электронные сервисы. 

Ранее в региональном МЧС создали специальное звено, которое занимается дезинфекцией  курских зданий и помещений.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Ночью в Курской области прогнозируют сильные дожди

Серийный мошенник из Курска обманул 5 человек на 10 с лишним миллионов

Курянин покупал в интернете ружьё, а получил две палки и гаечный ключ

Курский мэр заставил подрядчика высадить новый газон и деревья вдоль дороги по проспекту Плевицкой

Действие льготных проездных курян продлят после отмены режима повышенной готовности

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске