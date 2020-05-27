Курская область осталась без финансовой помощи от государства

Вместе с тем, 56 регионов деньги получат

Курская область не получит ни копейки на компенсацию снижения доходов бюджета, обусловленного пандемией коронавируса, сообщает телеканал « ТАКТ ». Вместе с тем, 56 регионов деньги получат. Одним достанутся десятки миллионов, другим – сотни, а некоторые получат миллиард и больше.





В конце прошлого года вышло распоряжение правительства России, которым утверждался перечень дотационных регионов на 2020 год. Всего их 72. Согласно документу, они должны стать получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В перечне и Курская область, в бюджете которой доля дотаций в течение двух из трех последних финансовых лет не превышала 20% собственных доходов консолидированного бюджета.





А 22 мая нынешнего года вышло распоряжение правительства о выделении 100 миллиардов рублей на поддержку регионов.





«Средства, выделенные по поручению Президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов. Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией».





Самую большую дотацию получит Липецкая область – 1 миллиард 600 миллионов рублей. Меньше всего Орловская – 48 миллионов. Что касается Курской области, то она не получит ничего. В перечне регионов ее нет.

Данное обстоятельство у многих вызвало недоумение – неужели финансовая ситуация в Курской области настолько благополучная, что необходимость в поддержке из государственного бюджета отсутствует? О том, что это не совсем так, можно судить, например, по областному центру. Доходы в бюджет Курска существенно сократились, о чем еще на прошлой неделе рассказал заместитель главы города.





Эдуард Кудрявцев, заместитель главы администрации города Курска:

«Только за апрель местный бюджет недополучил более 100 миллионов доходов. Это 25%. За май прослеживается аналогичная тенденция. По состоянию на 21 мая у нас темп снижения доходов к уровню прошлого года составляет уже порядка 15%. То есть минус 30 миллионов к прошлому году мы также недополучаем».





О том, как обстоят дела в целом по области, стало известно в среду на заседании администрации региона. Вопрос о снижении доходов с налогов затронули во время отчета главы Кореневского района.





Марина Дегтярева, глава Кореневского района :

«Сегодня анализировали поступление налогов как раз на первое мая. Порядка 20% поступлений НДФЛ заметно упало»

Тогда же Роман Старовойт сообщил, что по итогам первого квартала текущего года бюджет Курской области недополучил около 200 миллионов рублей налоговых поступлений. По итогу года, отмечает губернатор, возможно недополучение доходов в размере от 8 до 10 миллиардов.





Роман Старовойт, губернатор Курской области:

«К сожалению, с одной стороны, Курская область не вошла в этот перечень, но с другой стороны – распределение этих средств шло на основе простой математической формулы, которая включает в себя рост бюджетов субъектов по итогам прошлого года, плюс показатели первого квартала. То, что мы не вошли в этот перечень говорит о том, что по сравнению с другими субъектами экономика Курской области пережила первый квартал с наименьшими потрясениями. И у нас нет проблем по социальным выплатам, по выплатам бюджетникам. И все социальные обязательства в Курской области будут выполнены без сомнения».





Впрочем, в нынешнем году Курская область еще может получить дотацию. Правительство планирует произвести еще один транш.