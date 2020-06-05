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46-летняя курянка умерла от коронавируса

Количество заболевших увеличилось на 85 человек

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Количество заболевших коронавирусом в Курской области продолжает расти. За день выявлено еще 85 заболевших - всего их уже 3357. 

Из них под медицинским наблюдением 1670 пациентов: 137 – в инфекционной больнице имени Семашко, 73 – в городском роддоме, 92 – в 6-й горбольнице, 24 – в БСМП, 6 – в Железногорской горбольнице № 1. 1338 – лечатся дома под контролем врачей. 73 пациента выписано за минувший день, всего выздоровел 1671 человек. 
 
Еще одна курянка с коронавирусной пневмонией умерла, ей было 46 лет.  Всего на сегодня, по данным оперштаба, скончались 16 человек. 
 
Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 489 человек. Снят карантин с 6106 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 177 человек. 
 
Курские лаборатории провели 62 997 тестов на COVID-19, в том числе за 4 июня обследовано 1 424 человека.
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