  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Экотакси собрало в Курске больше 255 кг вторсырья за день

Акцию решили повторить в эту субботу

Читайте также

Экотакси собрало в Курске больше 255 кг вторсырья за день. Все это отправили на переработку. Куряне попросили  повторить акцию, так как в будний день не все смогли принять в ней участие. Поэтому в субботу, 13 июня экотакси вновь проедет по курским улицам. 

Организаторы напоминают, что принимают только подготовленное вторсырьё. Поэтому сухое и чистое вторсырьё необходимо заранее рассортировать по отдельным мешкам. 

 Сдать можно: 

- макулатуру (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) без скрепок и пружин, непромасленное, без наклеек и пленок; 

- алюминиевые и жестяные банки; 

- пластик - ПЭТ;

- стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы. Необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца. Керамика не подходит. 

- батарейки. 

Вот где нужно ждать экотранспорт:

11.00 -11.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ) 

11.30 - 12.00 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (ул.Студенческая, 20А) 

12.20 - 12.50 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1)
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Жители Кукуевки продолжают бороться за права на свои участки

В Курске сбиты два мальчика-пешехода

Еще одна курянка умерла от коронавируса

Из Курска в районы области поедет больше автобусов

Потерявшим работу курянам планируют дать на открытие своего дела 100 тысяч

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске