Экотакси собрало в Курске больше 255 кг вторсырья за день. Все это отправили на переработку. Куряне попросили повторить акцию, так как в будний день не все смогли принять в ней участие. Поэтому в субботу, 13 июня экотакси вновь проедет по курским улицам.
Организаторы напоминают, что принимают только подготовленное вторсырьё. Поэтому сухое и чистое вторсырьё необходимо заранее рассортировать по отдельным мешкам.
Сдать можно:
- макулатуру (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) без скрепок и пружин, непромасленное, без наклеек и пленок;
- алюминиевые и жестяные банки;
- пластик - ПЭТ;
- стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы. Необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца. Керамика не подходит.
- батарейки.
Вот где нужно ждать экотранспорт:
11.00 -11.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ)
11.30 - 12.00 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (ул.Студенческая, 20А)
12.20 - 12.50 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1)