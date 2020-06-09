Акцию решили повторить в эту субботу

Экотакси собрало в Курске больше 255 кг вторсырья за день. Все это отправили на переработку. Куряне попросили повторить акцию, так как в будний день не все смогли принять в ней участие. Поэтому в субботу, 13 июня экотакси вновь проедет по курским улицам.





Организаторы напоминают, что принимают только подготовленное вторсырьё. Поэтому сухое и чистое вторсырьё необходимо заранее рассортировать по отдельным мешкам.





Сдать можно:





- макулатуру (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) без скрепок и пружин, непромасленное, без наклеек и пленок;





- алюминиевые и жестяные банки;





- пластик - ПЭТ;





- стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы. Необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца. Керамика не подходит.





- батарейки.





Вот где нужно ждать экотранспорт:





11.00 -11.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ)





11.30 - 12.00 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (ул.Студенческая, 20А)





12.20 - 12.50 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1)