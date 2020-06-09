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Лента новостей / В регионе

Еще одна курянка умерла от коронавируса

За день выявлено 58 новых случаев заражения

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58 новых случаев коронавируса зафиксировано за день в Курской области. Всего на сегодня, по данным оперштаба, выявлено 3619 заболевших. 

Под медицинским наблюдением остаются 1740 пациентов: 147 – в инфекционной больнице имени Семашко, 92 – в 6-й горбольнице, 77 – в городском роддоме, 45 - БСМП, 16 - в Железногорской горбольнице № 1. Еще 1363 – лечатся дома под контролем врачей. Выписано за день 55 пациентов, всего с коронавирусом справились уже 1861 курян. 

К сожалению, еще одна пациентка скончалась - 50-летняя женщина. Причина смерти - тяжелая коронавирусная пневмония. 

Кроме этого, на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 454 человека. Снят карантин с 6 322 курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 158 человек. 
 
Курские лаборатории провели в общей сложности 68 791 тестов на COVID-19, в том числе за 8 июня обследовано 1 326 человек.
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