Два курских подростка украли у селянки велосипеды, чтобы доехать домой

Теперь им грозит уголовное дело

Жительница поселка Ворошнево обнаружила пропажу двух велосипедов. Селянка считала, что двухколесный транспорт не привлечет внимания посторонних, и хранила его на лестничной площадке без оборудованного тамбура и каких-либо запирающих защитных устройств.





Однако на велосипеды позарились два подростка 15 и 16 лет. В вечер кражи они приехали на общественном транспорте в соседний район к знакомым. Засидевшись до поздней ночи стали придумывать, как возвращаться. Заметив оставленные на лестничной площадке велосипеды. На них они доехали домой, а после активно использовали.





Примечательно, что родители юных похитителей не заподозрили ничего странного в неожиданном появлении велосипедов у их детей, они не стали интересоваться, откуда те взяли транспорт, а, напротив, порадовались, что им будет, чем заняться на летних каникулах.





Полицейские нашли похитителей и велосипеды. Оба парня достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, отмечают в региональном УМВД. По факту хищения проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела.