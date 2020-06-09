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Лента новостей / В регионе

Два курских подростка украли у селянки велосипеды, чтобы доехать домой

Теперь им грозит уголовное дело

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Жительница поселка Ворошнево обнаружила пропажу двух велосипедов. Селянка считала, что двухколесный транспорт не привлечет внимания посторонних, и хранила его на лестничной площадке без оборудованного тамбура и каких-либо запирающих защитных устройств.

Однако на велосипеды позарились два подростка 15 и 16 лет. В вечер кражи они приехали на общественном транспорте в соседний район к знакомым. Засидевшись до поздней ночи стали придумывать, как возвращаться. Заметив оставленные на лестничной площадке велосипеды. На них они доехали домой, а после активно использовали. 

Примечательно, что родители юных похитителей  не заподозрили ничего странного в неожиданном появлении велосипедов у их детей, они не стали интересоваться, откуда те взяли транспорт, а, напротив, порадовались, что им будет, чем заняться на летних каникулах. 

Полицейские нашли похитителей и велосипеды. Оба парня достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, отмечают в региональном УМВД. По факту хищения проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела.
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