Курский губернатор вошел в пятерку антирейтинга по негативу в соцсетях

Центр политической конъюнктуры проанализировал количество позитивных и негативных сообщений, которые россияне высказывают в соцсетях в адрес глав регионов

Центр политической конъюнктуры проанализировал количество позитивных и негативных сообщений, которые россияне высказывают в соцсетях в адрес глав регионов.Лидером списка по негативу стал губернатор Томской области Сергей Жвачкин - негативных постов в его адрес аналитики насчитали более 40%. Второе место занимает глава Липецкой области, на третьем и четвертом примерно с одинаковым результатом в 26 с небольшим процентов расположились губернаторы Ивановской области и Хабаровского края. Пятое место в этом антирейтинге занял Роман Старовойт. По подсчетам аналитиков в соцсетях около 25,5% постов с критикой главы Курской области.