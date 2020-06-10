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Лента новостей / В регионе

Курский губернатор вошел в пятерку антирейтинга по негативу в соцсетях

Центр политической конъюнктуры проанализировал количество позитивных и негативных сообщений, которые россияне высказывают в соцсетях в адрес глав регионов

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Центр политической конъюнктуры проанализировал количество позитивных и негативных сообщений, которые россияне высказывают в соцсетях в адрес глав регионов.

Лидером списка по негативу стал губернатор Томской области Сергей Жвачкин - негативных постов в его адрес аналитики насчитали более 40%. Второе место занимает глава Липецкой области, на третьем и четвертом примерно с одинаковым результатом в 26 с небольшим процентов расположились губернаторы Ивановской области и Хабаровского края. Пятое место в этом антирейтинге занял Роман Старовойт. По подсчетам аналитиков в соцсетях около 25,5% постов с критикой главы Курской области.
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