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Курская область. Жителей Кукуевки, у которых дома не оформлены в собственность, освободят от налогов

Представители заповедника готовы согласовать те земельные участки, владельцы которых получили разрешения на строительство, но с условием передачи заповеднику региональных памятников природы

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Жителей Кукуевки, у которых дома не оформлены в собственность, полностью освободят от налогов. Этот вопрос поручил проработать губернатор. Бюджет местного сельсовета в результате не дополучит порядка 1 млн рублей, но эту сумму компенсируют из региональной казны. 

Проблемы деревни, расположенной в охранной зоне Алехинского заповедника, обсудили на видеосовещании в Доме Советов. По словам заместителя губернатора Алексея Смирнова, представители заповедника готовы согласовать те земельные участки, владельцы которых получили разрешения на строительство, но с условием передачи заповеднику региональных памятников природы. Таких участков подобрали пять. В общей сложности – 400 га. Это памятники природы регионального значения «Розовая долина», «Балка к юго-западу от с. Кунье», «Урочище «Петрова балка» в Горшеченском районе, «Лысая гора у с. Стужень» в Мантуровском районе, «Озеро Малино» в Рыльском районе. Границы некоторых из них предполагается расширить за счет прилегающих территорий. До конца июня сотрудники заповедника проведут обследование  участков. 

Также в злополучной деревне обещают организовать необходимую инфраструктуру: газ, уличное освещение и качественные дороги. 

С жителями Кукуевки Роман Старовойт намерен встретиться в июле.
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