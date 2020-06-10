Курских призывников тестируют на коронавирус

Ковид выявили у двух призывников





В условиях пандемии коронавируса весенний призыв идет тяжело. Военком Курской области Владимир Родионов лично контролирует ход призывной кампании в муниципалитетах. Накануне он посетил Курчатов, сообщает телеканал « ТАКТ ». Из военкомата города Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов в армию должны отправиться около ста человек. Работа по призыву идет в плановом порядке, первые новобранцы уже прибыли в части, остальные призывники проходят медкомиссию и ждут отправок. Перед отъездом на областной сборный пункт они обязательно сдадут тесты на коронавирус. Взятые пробы доставляются в Курск, где уже на следующий день в лаборатории сообщают результат. Команда может отправиться только после того, как у всех будут получены отрицательные тесты.





Помимо регулярной дезинфекции помещений специальную обработку проходят и все документы. Чтобы минимизировать угрозу распространения коронавируса, их кварцуют.





Дмитрий Деркачев мечтает пойти по стопам отца и служить в органах внутренних дел. Сейчас молодой человек готовится к защите диплома и уже этим летом отправится в армию. Признается: действующие из-за коронавируса ограничения его не пугают.





Дмитрий Деркачев:





- Нормально, все в штатном режиме проходит, комиссии – не комиссии, все нормально проходит. Ну, конечно, непривычно, но со всем можно свыкнуться, адекватно к этому относимся.

В этот призыв Вооруженные Силы России должны пополнить почти полторы тысячи курян. Пока комиссиями принято свыше 200 решений о призыве, а в войска отправлено порядка 30 человек. До 15 июля военкоматам предстоит проделать огромную работу в этом направлении и одновременно не допустить распространения коронавируса. Пока тревожные случаи единичны.





Владимир Родионов, военный комиссар Курской области:





- У нас один призывник после комиссии в Пристенском районе заболел, родственник приехал из Москвы. Сейчас он в стадии выздоровления. Там у него 2-го или 3-го повестка, я думаю, он поедет здоровым. Но предварительно еще раз пройдет экспресс-тест у себя в районе и на сборном пункте. Это было обнаружено медицинскими органами района, когда выявили родственника, который болел. Призывник, как и положено, позвонил, доложил, что вот такая ситуация. И еще один наш товарищ решил заменить службу на контрактную, а на контрактную службу первое, что делается – это экспресс-тест. И тот и другой изолированы, проходят лечение и только после того, как мы будем уверены, что они абсолютно здоровы, мы продолжим мероприятия по призыву как на контрактную службу, так и на строчную службу.





Служить куряне будут, как и прежде, в основном в границах Западного военного округа. А по прибытии к местам службы обязательно пройдут 14-дневный карантин.