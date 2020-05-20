Курских призывников начали тестировать на коронавирус

Термометрия и дезинфекция на входе, обязательный перчаточно-масочный режим и соблюдение социальной дистанции сегодня лежат в основе работы призывных комиссий

В военном комиссариате Курской области признаются: этот призыв один из самых сложных за последние несколько лет. Мало того, что он вышел в свою активную стадию позже обычного, еще и проводится в условиях жестких ограничений. Чтобы минимизировать количество людей в помещениях военкоматов и призывных пунктов, было принято решение вызывать только тех, кто подлежит призыву. Парней, имеющих право на отсрочку, просили не приходить, сообщает телеканал « ТАКТ ». Термометрия и дезинфекция на входе, обязательный перчаточно-масочный режим и соблюдение социальной дистанции сегодня лежат в основе работы призывных комиссий. Для прибывающих на областной сборный пункт также созданы особые условия.





Тамара Бекетова, начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Курской области:

Вся команда, прибывшая из одного муниципального образования, проходит термометрию и спецобработку на КПП. Документы, которые привозятся из муниципального образования, кварцуются. Если хотя бы у одного из призывников выявлена температура выше 37.5, вся команда возвращается в лечебное учреждение по территориальному признаку. Вызывается скорая помощь и вся команда со старшим и контактными убывает.





Если температура тела в норме, можно переходить к следующему этапу – сдаче теста на коронавирус. Анализ крови берется из вены в отдельной оборудованной палатке, а далее передается лаборанту. Через 15-20 минут готов результат. Если в команде обнаружат инфицированного, команду также развернут назад, а помещения продезинфицируют. Если все хорошо, и тесты у всей команды отрицательные, парни после санобработки смогут пройти медкомиссию и ожидать своей очереди для отправки в войска. Перед тем, как отправиться к местам службы они получат комплекты обмундирования, сухпайки и снова сдадут тесты на коронавирус. Весь транспорт, который задействуют для перевозки новобранцев, будет дезинфицироваться силами войск РХБЗ.





Владимир Родионов, военный комиссар Курской области:

Призывные комиссии работают в режиме онлайна, на сегодня около 100 человек уже приняли решение. 21 числа у нас первая отправка, отправляем первую партию здесь, в поселок Халино, военно-космические силы. Обкатаем сейчас все вопросы как прибытие из муниципального образования на сборный пункт, так и со сборного пункта до воинской части. Решением командующего войсками округа командиры, расстояние которых до 200 километров, будут забирать призывников своим транспортом, такое у нас в принципе впервые такое используется. На сегодня поставленные задачи выполнены, есть недостатки, есть и серьезные недостатки, мы их устраняем, ну и будем следить за тем, чтобы наши призывники, не только те, которых призываем, но и те, которые уволены, прибыли живыми и здоровыми и обеспечили нам мобилизационный ресурс.





В военкомате отмечают, что присутствие родителей во время отправок в войска ограничено и просят отнестись к введенным мерам с пониманием. По прибытии к местам службы все новобранцы пройдут 14-дневный карантин, во время которого они будут жить и обучаться отдельно от других военнослужащих части.