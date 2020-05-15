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Курских призывников начнут отправлять в войска 20 мая

Военком рассказал, как будет проходить весенний призыв во время пандемии

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Курских призывников начнут отправлять в войска 20 мая, сообщил военный комиссар Курской области Владимир Родионов. Он подчеркнул, что в воинских частях прибывших призывников отправят на двухнедельный карантин. 

В Курске всех призывников перед отправкой протестируют на коронавирус. Экспресс-тест занимает 15-20 минут. 

Также, чтобы не допустить скопления большого количества призывников в одном помещении, скорректирован график заседаний призывных комиссий. С медиками проведены необходимые занятия. Во всех военных комиссариатах и в областном сборном пункте проводится дезинфекция, измеряется температура. Имеются запасы дезинфицирующих препаратов, средств индивидуальной защиты персонала. От бригады РХБЗ для проведения дезинфекций помещений на сборный пункт выделен специальный автомобиль. 

В этом году в армию отправятся 1,5 тысячи курян. Большая часть призывников - из Курска. Служить они будут в основном в границах Западного военного округа. 

Военком также напомнил, что в этом году увеличились штрафы. Так, за не явку в военный комиссариат по повестке и уклонение от медицинского освидетельствования размеры штрафов выросли в шесть раз, с 500 рублей до 3 тысяч рублей.
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