Военком рассказал, как будет проходить весенний призыв во время пандемии

Курских призывников начнут отправлять в войска 20 мая, сообщил военный комиссар Курской области Владимир Родионов. Он подчеркнул, что в воинских частях прибывших призывников отправят на двухнедельный карантин.





В Курске всех призывников перед отправкой протестируют на коронавирус. Экспресс-тест занимает 15-20 минут.





Также, чтобы не допустить скопления большого количества призывников в одном помещении, скорректирован график заседаний призывных комиссий. С медиками проведены необходимые занятия. Во всех военных комиссариатах и в областном сборном пункте проводится дезинфекция, измеряется температура. Имеются запасы дезинфицирующих препаратов, средств индивидуальной защиты персонала. От бригады РХБЗ для проведения дезинфекций помещений на сборный пункт выделен специальный автомобиль.





В этом году в армию отправятся 1,5 тысячи курян. Большая часть призывников - из Курска. Служить они будут в основном в границах Западного военного округа.





Военком также напомнил, что в этом году увеличились штрафы. Так, за не явку в военный комиссариат по повестке и уклонение от медицинского освидетельствования размеры штрафов выросли в шесть раз, с 500 рублей до 3 тысяч рублей.