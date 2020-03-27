Курских призывников отправят на двухнедельный карантин

Отправка команд в войска начнётся с 15 мая

1 апреля стартует весенний призыв. Призывная кампания в Курской области пройдет в штатном режиме с 1 апреля по 15 июля. Планируется, что 1500 курян пополнят ряды Вооружённых сил.Непосредственная отправка команд в войска начнётся с 15 мая. По прибытии всех призывников в соединения и воинские части их отправят на 14-дневный карантин.Медперсонал обеспечен необходимым оборудованием. При входе на территорию военных комиссариатов и областного сборного пункта всем будут измерять температуру. Созданы запасы дезинфекционных препаратов и средств индивидуальной защиты персонала. Усилен контроль за режимом проветривания, проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.В основном куряне будут служить в границах Западного военного округа, небольшая часть - в военно-морском флоте и войсках Нацгвардии за пределами зоны ответственности округа. Порядка 10% новобранцев направят в учебные подразделения, после окончания которых они смогут продолжить службу в любой точке России.