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Курских призывников отправят на двухнедельный карантин

Отправка команд в войска начнётся с 15 мая
Курских призывников отправят на двухнедельный карантин

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1 апреля стартует весенний призыв. Призывная кампания в Курской области пройдет в штатном режиме с 1 апреля по 15 июля. Планируется, что 1500 курян пополнят ряды Вооружённых сил.  

Непосредственная отправка команд в войска начнётся с 15 мая. По прибытии всех призывников в соединения и воинские части их отправят на 14-дневный карантин.

Медперсонал обеспечен необходимым оборудованием. При входе на территорию военных комиссариатов и областного сборного пункта всем будут измерять температуру. Созданы запасы дезинфекционных препаратов и средств индивидуальной защиты персонала. Усилен контроль за режимом проветривания, проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. 

В основном куряне будут служить в границах Западного военного округа, небольшая часть - в военно-морском флоте и войсках Нацгвардии за пределами зоны ответственности округа. Порядка 10% новобранцев направят в учебные подразделения, после окончания которых они смогут продолжить службу в любой точке России. 
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