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Долги курского санатория составили 2,5 миллиона рублей

Больше миллиона - долг по зарплате перед сотрудниками

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У курского санатория в Мокве накопилась задолженность в 2,5 млн рублей, из них больше миллиона – долг по зарплате сотрудникам. Губернатор поручил погасить его в кратчайшие сроки. Всего в штате 79 человек. Если раньше на функционирование санатория ежегодно выделялось около 47 млн рублей, то последние 6 лет санаторий финансировался за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования, но в декабре прошлого года это финансирование прекратилось - сейчас у санатория нет лицензии на оказание медицинской помощи. Имеющаяся лицензия соответствует только санаторно-курортному учреждению.

Также из регионального бюджета ранее выделялись средства на оздоровление детей по направлению областного комитета по делам молодежи и туризма. 

Сотрудникам санатория предложили работу в других лечебных учреждениях. После объединения с областной детской больницей на базе санатория планируется создать 4 отделения медицинской реабилитации и детский хоспис. Сохранится офтальмологическая реабилитация, ее дополнят реабилитацией органов слуха. Также в планах организовать реабилитацию пациентов с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и с соматическими заболеваниями. 

«Необходимо сохранить имеющийся у санатория потенциал. Ежегодно в нем оздоравливалось более 2 тысяч детей, что составляет 40% от потребности. Всего по данным на январь этого года, в медицинской реабилитации в стационаре нуждаются 5216 юных курян, – отметил на совещании Роман Старовойт. – Однако, материально техническая база учреждения имеет высокую степень износа. Она фактически не обновляется. Последний капитальный ремонт проводился в 2011 году». 

После снятия карантинных мероприятий в санатории планируется начать консультативный прием пациентов.
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