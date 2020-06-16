  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

19-летний курянин украл из автомобиля 30 тысяч и потратил на празднование дня рождения друга

Владелец авто сам помог воришке, оставив дверь незапертой

Читайте также

37-летний житель Курска лишился 30 тысяч рублей, не заперев дверь своего автомобиля. Мужчина припарковал иномарку возле подъезда дома по улице Дубровинского и оставил бумажник в салоне, а наутро обнаружил пропажу денег. 

Полицейские раскрыли преступление за несколько дней. По подозрению в краже задержан 19-летний горожанин. Молодой человек признался, что ночью был во дворе того дома. Обнаружив, что дверь автомобиля незаперта, он проник в салон и украл деньги. Их парень потратил на застолье в честь празднования дня рождения друга.

Возбуждено уголовное дело, юный воришка находится подпиской о невыезде.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

С начала лета на курских водоемах утонули три человека

В апреле 2020-го куряне чаще заключали браки, чем годом ранее

Тренерский штаб курского «Авангарда» пополнил специалист из «Тамбова»

Курская мэрия предоставит рекламщикам отсрочку по арендной плате

В Курске два рецидивиста украли у дорожников технику

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске