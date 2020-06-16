19-летний курянин украл из автомобиля 30 тысяч и потратил на празднование дня рождения друга

Владелец авто сам помог воришке, оставив дверь незапертой

37-летний житель Курска лишился 30 тысяч рублей, не заперев дверь своего автомобиля. Мужчина припарковал иномарку возле подъезда дома по улице Дубровинского и оставил бумажник в салоне, а наутро обнаружил пропажу денег.





Полицейские раскрыли преступление за несколько дней. По подозрению в краже задержан 19-летний горожанин. Молодой человек признался, что ночью был во дворе того дома. Обнаружив, что дверь автомобиля незаперта, он проник в салон и украл деньги. Их парень потратил на застолье в честь празднования дня рождения друга.





Возбуждено уголовное дело, юный воришка находится подпиской о невыезде.