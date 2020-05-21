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В Курске рецидивист украл выручку у друга-сапожника

Инцидент произошёл несколько месяцев назад, но преступника нашли только сейчас 

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В Курске задержали ранее судимого жителя, который обокрал своего приятеля.  

Инцидент произошёл несколько месяцев назад в павильоне по ремонту обуви в центре города. К владельцу мастерской в течение дня несколько раз заходили знакомые. А после работы мужчина обнаружил пропажу выручки - более 70 тысяч рублей. Курянин понял, что украсть деньги мог один из знакомых и долгое время самостоятельно пытался разобраться в ситуации. Но ни один из них не признался в преступлении и тогда мужчина обратился в полицию. 

Как выяснили правоохранители, деньги действительно присвоил и потратил знакомый владельца мастерской, ранее судимый. После задержания он стал сотрудничать со следствием и будет ожидать суда под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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