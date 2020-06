ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 23.06.2020

1. Megaphonim - Loco Flamingo (Sofer Stam ‘2020)

2. Bengal Sound - Empty (Culture Clash Part II ‘2020)

3. Awkward Corners - In Slow Motion (Sunju Hargun Edit) (Various – Bongo Beats And Bankruptcy: The Sound Of I'm A Cliché ‘2020)

4. Contra - Taurus (Various – Lumière Noire Presents From Above Vol. I ‘2018)

5. Poperttelli - 2000CC (Exotic Matter 12'' ‘2020)

6. Velmondo - Transubstantiation (Various – Fragments 5 12'' ‘2020)

7. Nan - Burn (Burn (EP) ‘2020)

8. Ali Kuru - Lost Bedouin (Peter Power Remix) (Remixes EP ‘2017)

9. Jaćek - Teōtīhuacān (Atta Kize Tono ‘2015)

10. Youkounkoun - Metallic Waves (Special Delivery Vol. 6 12'' ‘2020)

11. RMP - 3'32 (RMP / Wahono – Dehumanisasi / Dealienisasi (split) ‘2019)

12. LVRIN - White Tribe (LVRIN / Jan Fietser – Ancient Melons (split EP) ‘2019)

13. Billy Bogus - Enter The Ninja (Enzo Ponzio Remix) ( VHS Memories (More Tape Remixes) ‘2020)

14. Aristidez - Nada Nada (Evasivas Esotéricas 12'' ‘2018)

15. Guxi - Papua (Asmat (EP) ‘2018)

16. Peter Power - Mori Baka (Afro Damba12'' ‘2017)

17. Tears For Fears - Head Over Heels (Talamanca System’s Trip To Es Vedra (Head Over Heels (Talamanca System Remixes) 12'' ‘2018)

18. Tornado Wallace - Midnight Mania (Midnight Mania LP ‘2020)

19. Alek Lee - Our Party (Various – Garzen Remixes ‘2020)

20. Balagan - Moonlight (Simple Symmetry Remix) (CV – Special Delivery Vol. 4 12'' ‘2018)

21. Dervisis - BAL-ς (Akθάλασσαإيقاعات 12'' ‘2020)

22. Harmonious Thelonious - Disko Marak (Petrolia 12'' ‘2018)

23. Dreems - An Ancient Eddiitt (Dsic Jcokey Eidts (EP) ‘2020)

24. Kincaid - Sequoia Paranoia (Various – La Danse ‘2020)

25. Quixosis - Vibras (Various – Quito 12'' ‘2020)

26. Tapan - In My Heart feat. Radwan Ghazi Moumneh (Khidja Remix) (VA-5 Years Compilation ‘2020)

27. Cosmo Vitelli – Kuldip (Holiday In Panikstrasse Part 1 12' ‘2019)

28. Cornelius Doctor & Tushen Raï – Kintu (Lights Of Khonvoum 12'' ‘2018)

29. Manfredas feat. Bozzwell - Mind Machine (Various – Microdosing Vol. 1 ‘2019)

30. Viktor Talking Machine – Joko (Line EP 12'' ‘2019)

31. Gaye Su Akyol - Berduş (Simple Symmetry Remix) ‘2020

32. Cannibal Ink - Samarkanda (Zombies In Miami 'Audio Guide' Remix) (Samarkanda EP 12'' ‘2017)

33. Brian Summers - Bedroom Improvements (Girl In The Dark 12'' ‘2018)

34. Alleged Witches - Salu-Ki (Initiation Rituals 12' ‘2019)

35. Vertigo Inc. – Pirahnas (Qui Volé (EP) ‘2020)

36. Agricantus - Disiu (Derun Edit) ‘2020

37. Simple Symmetry - Too Much Fun At The Temple Of Doom (Beginners Guide To Magic 12'' ‘2018)

38. Xinobi - See Me (Ali Kuru Remix) (On The Quiet Remixes (EP) ‘2018)

39. Salsa Fingers - Rikitu Takatu (Rikitu Takatu (EP) ‘2020)

40. Balam – Kuhatemalha (Various – La Danse ‘2020)

41. sweaty by nature - Makhe x Tabla (Edit)’2020

42. Khidja Și Balabas - Mos Ene (Khidja Și Balabaș (EP) ‘2018)

43. Cousin - A Message From Q (A Message From Q (EP) ‘2020)

44. Radial Gaze - Hiko Hiko (Various – La Danse ‘2020)

45. Faze Action feat. Zeke Manyika - Sununguka (Alan Dixon Italo Mix) (Sununguka 12'' ‘2020)

46. Bufi – Cántaro ‘2020

47. Zaliva-D - Sick Step (Immorality 12'' ‘2020)

48. OD - Sol Baize At The Chinga (Shplittin’ The Shtones ‘2015)

49. The Analogue Cops – 1998 (Racoon City E.P. 12'' ‘2018)

50. Red Axes - Udibaby (feat BĘÃTFÓØT) (Dark Entries ‘2020)

51. Locked Club - Memphis Mumbai Tool (Atom Hell EP 12'' ‘2020)