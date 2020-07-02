В Курске решили убрать рекламу на автобусах

Общественный транспорт ждет ребрендинг

С курских автобусов и троллейбусов исчезнут надписи «Куры, мясо, все по 99 рублей». Об этом заявила советник губернатора Курской области Анна Коновалова. В Доме Советов решили бороться с назойливой рекламой на городском транспорте и провести ребрендинг. В ближайшее время должны презентовать логотип и единые цветовые решения общественного транспорта.





В целом, практически вся реклама в Курске окажется вне закона: разработанный дизайн-код вводит запрет на распространение аудиорекламы и свет от витрин в окна жилых домов. Это прямые лучи от рекламных конструкций или мигающие лучи.