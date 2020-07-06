В Курске официально ликвидировали общественный совет при ГИБДД

Речь идет о совете, удостоверения о членстве в котором раздавал уволенный начальник региональной Госавтоинспекции Алексей Баланин

Общественный совет при региональном управлении ГИБДД официально ликвидировали. Соответствующий приказ УГИБДД МОБ УВД по Курской области, на основании которого был создан этот совет, отменен.





Это тот самый совет, удостоверения о членстве в котором раздавал уволенный начальник региональной Госавтоинспекции Алексей Баланин, которого на днях суд восстановил в должности.





Общественный совет ликвидирован, так как его деятельность противоречит требованиям действующего законодательства, - пояснили в УМВД России по Курской области. Все выданные удостоверения общественного совета теперь считаются недействительными и подлежат возврату для уничтожения, добавили в полиции.