  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске официально ликвидировали общественный совет при ГИБДД

Речь идет о совете, удостоверения о членстве в котором раздавал уволенный начальник региональной Госавтоинспекции Алексей Баланин

Читайте также

Общественный совет при региональном управлении ГИБДД официально ликвидировали. Соответствующий приказ УГИБДД МОБ УВД по Курской области, на основании которого был создан этот совет, отменен. 

Это тот самый совет, удостоверения о членстве в котором раздавал уволенный начальник региональной Госавтоинспекции Алексей Баланин, которого на днях суд восстановил в должности.

Общественный совет ликвидирован, так как его деятельность противоречит требованиям действующего законодательства, - пояснили в УМВД России по Курской области. Все выданные удостоверения общественного совета теперь считаются недействительными и подлежат возврату для уничтожения, добавили в полиции.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют до +37 º и грозы

В Курске продлят два автобусных маршрута, идущие по проспекту Дериглазова

С начала лета на водоемах Курска погибли 5 человек

Курянин, чтобы вывести деньги с брокерского счета, взял миллионный кредит

Состав курского «Авангарда» пополнили новички из «молодежки»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске