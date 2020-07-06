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Лента новостей / В регионе

В Курской области пьяный водитель чуть не попал в ДТП

По пути в кювет его остановили полицейские

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В Фатежском районе экипаж ДПС заметил на дороге автомобиль ВАЗ, водитель которого не контролировал дорожную ситуацию и съезжал в кювет. Полицейские решили, что из-за жары мужчине могло стать плохо. Для оказания помощи и разбирательства стражи порядка решили автомобиль. Однако выяснилось, что водитель находится в состоянии опьянения.

Как потом выяснилось, года назад 28-летний селянин был лишен водительских прав за аналогичную нетрезвую поездку. В марте этого года он вновь, будучи лишенным, сел за руль в нетрезвом виде и стал фигурантом уже уголовного дела, которое сейчас находится в производстве. 

Новый эпизод пьяной езды станет дополнительным и суд учтет его при назначении наказания, подчеркнули в региональном УМВД.
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