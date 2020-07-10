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Лента новостей / В регионе

Курские коммунальщики готовятся к зиме

Почти на половине объектов подготовительные работы уже выполнены

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Курские коммунальщики готовятся к осенне-зимнему периоду. Подготовительные работы выполнены уже на 46% объектов, сообщает региональный комитет ЖКХ и ТЭК.

Проверяют котельные установки, тепловые сети, объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабжения. Особое внимание уделяется подготовке социальных учреждений – школ, больниц, культурных объектов.

Госжилинспекция обследовала более 1,2 тыс. многоквартирных домов, это 21% от общего количества.

 «Квадра» сейчас проводит гидравлические испытания и ремонт теплосетей.

Завершить все работы планируется к 20 сентября. Ситуацию контролирует областной штаб.
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