Курские коммунальщики готовятся к зиме

Почти на половине объектов подготовительные работы уже выполнены

Курские коммунальщики готовятся к осенне-зимнему периоду. Подготовительные работы выполнены уже на 46% объектов, сообщает региональный комитет ЖКХ и ТЭК.





Проверяют котельные установки, тепловые сети, объекты тепло-, электро-, газо- и водоснабжения. Особое внимание уделяется подготовке социальных учреждений – школ, больниц, культурных объектов.





Госжилинспекция обследовала более 1,2 тыс. многоквартирных домов, это 21% от общего количества.





«Квадра» сейчас проводит гидравлические испытания и ремонт теплосетей.





Завершить все работы планируется к 20 сентября. Ситуацию контролирует областной штаб.