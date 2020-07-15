Росгосцирк, коронавирус и бюджетные деньги

uralinform.ru.В конце прошлого века на отечественном телевидении была очень популярной передача «Все любят цирк». А в команде, которая работала над ее созданием при поддержке известного клоуна, в шутку говорили: «мы любим цирк больше всех, потому что нас он кормит», пишет
С тех пор миновало уже 25 лет, за это время, надо признать, цирк немного подрастерял всеобщую любовь, да и коверные клоуны в нынешние годы уже не те, что были прежде. Как бы там ни было, но 40 цирковых учреждений в стране, объединенных в единую систему под государственным патронатом, продолжают работать и собирать зрительные залы, чтобы прокормить животных, дать доход артистам и обслуживающему персоналу, позволить заработать прокатчикам. Разумеется, кормить нужно, в том числе и руководство федерального казенного предприятия Росгосцирк, которое вот уже более года возглавляет бывший депутат Владимир Шемякин.
В 2020 году цирки во всех странах мира оказались едва ли не на дне. Мировая пандемия и введенные в связи с этим ограничительные меры вынудили закрыться практически всех, затронула эта проблема, как скромные шапито, так и легендарный Cirque du Soleil. Практически с первых месяцев минувшей весны все без исключения российские цирковые артисты вынуждены оставаться в тех городах, в которых их застал нашумевший режим самоизоляции. В течение всего этого периода цирковых животных приходится кормить за бюджетный счет, определенные выплаты получают и артисты, однако касается это лишь тех из них, кто официально входит в штат Росгосцирка. В самом же тяжелом положении оказались те артисты, кто работает, что называется «на вольных хлебах» - огромное количество клоунов, дрессировщиков и гимнастов может выжить лишь благодаря усилиям частных прокатчиков.
Пандемия коронавируса обнажила массу недостатков в самых разных сферах, не стал исключением и цирк. А российский цирк – и того больше. Ведь Россия остается единственной страной в мире, где цирковая система является государственной. Подобный формат имеет свои преимущества и недостатки, и крайне важно уметь соблюдать баланс между ними. Но в последние 10 лет подобное удавалось только Дмитрию Иванову, который возглавлял ФКП Росгосцирк в период 2016-2018 годов. О бывшем руководителе предприятия сказано уже немало, причем, как хорошего, так и не очень. Но прокатчики и руководители цирковых программ, в большинстве своем, готовы подтвердить тот факт, что при Иванове отечественный цирковой конвейер был предельно эффективным и обеспечивал не только корм для животных, но и гонорары для артистов, вместе с комиссионными для прокатчиков. Доходы цирковой системы неизменно росли, а государственные расходы на ее содержание сокращались.
Впрочем, удивительного в этом мало. Ведь у Иванова был колоссальный опыт работы на должности главы ижевского цирка, что позволило ему предпринять очень разумные меры, предложив прокатчикам, в том числе и зарубежным, заходить на арены Росгосцирка, выплачивая при этом строго обозначенную в договоре цену. Благодаря этому цирк получил новый толчок. Но в Минкульте позднее решили поблагодарить Иванова за антикризисное управление и распрощаться с ним.
Что же касается нынешнего руководства Росгосцирка, то у него, похоже, свои идеи для того, чтобы дать цирку толчков и вытащить его из той ситуации, в которой он оказался. Так, сгладить последствия коронавируса призвано шоу «Соло для слона с оркестром» в сочинском цирке. И это притом, что в свое время президентом России было дано поручение навести в отечественной цирковой системе порядок. Выполнять его, выпало Владимиру Шемякину и Елизавете Гамбург. Однако об эффективности работы ФКП символично говорит хотя бы тот факт, что за все время карантина, имя возможность связаться с любым прокатчиком, любой труппой, любой звездой по Сети, руководство предприятия лишь недавно решилось провести видеоконференцию на тему возможных мер, которые позволили бы цирку страны выйти из застоя. Тем временем государство продолжает дотировать Рогосцирк, не забывая о том, что даже в самые сложные времена, к хлебу должны прилагаться еще и зрелища.
Не исключено, что исправить ситуацию удастся назначенному советником главы Росгосцирка с 1 июля Анатолию Марчевскому – человеку, во многом знаковому для цирка. Около четверти века он руководил Екатеринбургским театром, и вполне успешно, но это потому, что до этого он тридцать лет работал на манеже коверным. Ведь нужно идеально владеть материалом, чтобы превратить его в настоящее шоу, а не в жалкое его подобие.
Росгосцирк, коронавирус и бюджетные деньги
В 2020 году цирки во всех странах мира оказались едва ли не на дне.