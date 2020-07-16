Куряне смогут купить путёвки в летние детские лагеря и санатории по прошлогодним ценам

А детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и сиротам их предоставят бесплатно

В этом году в Курской области будут работать 9 загородных лагерей и 4 санатория для детей в возрасте от 7 до 17 лет. Длительность каждой смены в лагере составит 14 дней, в санаториях – 21 день.В первую очередь путёвки получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети-сироты. Причём путёвки выдаются детям бесплатно, подчёркивает редседатель комитета молодёжной политики Курской области Сергей Котляров.Куряне, которые захотят приобрести путёвку самостоятельно непосредственно в лагере или санатории смогут это сделать по ценам прошлого года. Узнать о порядке получения путёвки родители могут на сайте комитета молодёжной политики или по телефону горячей линии: 8 (4712) 521-621.На подорожание путёвок, закупаемых за счёт бюджета региона, повлияли противовирусные меры, пояснили в обладминистрации. В лагерях будут дополнительно дезинфицировать территорию и помещения между сменами, приобретать обеззараживатели воздушной среды, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.Кроме того, сделан запас лекарственных противовирусных препаратов, медикаментов, приобретены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук, одноразовая посуда для питьевого режима, а всех сотрудников лагеря перед каждой сменой будут тестировать на коронавирус.