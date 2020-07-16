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Заместитель курского губернатора объяснил, почему с каждым месяцем растёт число умерших от коронавируса

Это связано с тем, что патологоанатомическая экспертиза проводится до 25 дней
Заместитель курского губернатора объяснил, почему с каждым месяцем растёт число умерших от коронавируса

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Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий объяснил, почему с каждым месяцем растёт число умерших от коронавируса. Это связано с тем, что патологоанатомическая экспертиза проводится до 25 дней. 

«Именно поэтому часть людей, умерших в апреле, внесена в майскую статистику», – пояснил чиновник.

Так, в апреле от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, умер 1 человек. Ещё у двоих ковид не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

В мае же от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, умерло 14 человек. Кроме того, у 7 человек коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Еще у 61 человека ковид не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
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