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Курские власти признали, что умерших от коронавируса на самом деле может быть больше, чем по официальной статистике

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

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Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель. Курские власти признали, что умерших в нашем регионе от коронавируса на самом деле может быть больше, чем по официальной статистике. В Доме Советов расхождения объяснили проведением патолого-анатомической экспертизы, которая занимает 3-4 недели. По этой же причине людей, скончавшихся в ковидных стационарах, хоронят в закрытых гробах. 

Все связанные с коронавирусом смерти Росстат разделил на 4 группы. В первой основной причиной смерти стал COVID-19; он идентифицирован в полном объеме – при жизни или посмертно получен положительный тест. Во второй группе вирус не идентифицирован, но течение заболевания говорит о вероятности наступления смерти от новой коронавирусной инфекции. В третьей группе COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. В четвертой группе COVID-19 не является основной причиной смерти, не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания. 
 
По данным Росстата, в Курской области в апреле от ковида умерли 2 человека, но данные за май будут значительно выше, чем апрельские, говорит замгубернатора Андрей Белостоцкий. Напомним, всего, по официальным данным, скончались 22 курянина, у которых подтвердился коронавирус.
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