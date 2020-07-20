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С 1 сентября в Курской области приступят к работе земские учителя

Они получат единовременную выплату в 1 млн рублей и отработают в сельских школах не меньше пяти лет
С 1 сентября в Курской области приступят к работе земские учителя

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С 1 сентября в Курской области приступят к работе земские учителя. Семь педагогов будут работать в школах Льгова, а также Советского, Солнцевского, Пристенского и Рыльского районов. 

Все они – победители федеральной программы «Земский учитель», благодаря которой сельские школы пополняются квалифицированными специалистами. Земские учителя получат единовременную выплату в 1 млн рублей. Согласно программе, педагоги должны отработать не менее пяти лет в сельской школе. 

Конкурс проходил с января по июнь на базе регионального комитета образования и науки, участие в нем приняли 12 человек. Подавать заявки для участия в конкурсе могли педагоги в возрасте до 55 лет включительно, имеющие соответствующее образование и стаж работы. 

С условиями участия в программе можно ознакомиться здесь

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