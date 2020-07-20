С 1 сентября в Курской области приступят к работе земские учителя
Они получат единовременную выплату в 1 млн рублей и отработают в сельских школах не меньше пяти лет
Все они – победители федеральной программы «Земский учитель», благодаря которой сельские школы пополняются квалифицированными специалистами. Земские учителя получат единовременную выплату в 1 млн рублей. Согласно программе, педагоги должны отработать не менее пяти лет в сельской школе.
Конкурс проходил с января по июнь на базе регионального комитета образования и науки, участие в нем приняли 12 человек. Подавать заявки для участия в конкурсе могли педагоги в возрасте до 55 лет включительно, имеющие соответствующее образование и стаж работы.
С условиями участия в программе можно ознакомиться здесь.