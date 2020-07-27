На минувшей неделе прошло 4 рейда, составлено 5 протоколов

В Курске продолжают штрафовать уличных торговцев. Во время самоизоляции плановые рейды были приостановлены, но с 20 июля они возобновились – уже прошло 4 контрольных мероприятия, в том числе по обращениям горожан, составлено 5 соответствующих протоколов. В общей сложности с начала года 314 рейдов закончились составлением 553 протоколов. Рейды совместно проводят мэрия, полиция, представители комитета экономического развития и окружных администрацией.За что наказывают несанкционированных продавцов: продажа продуктов у них ведется без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. Такие покупки часто опасны для здоровья, отмечают специалисты, ведь качество товаров никто не проверял. Поэтому фрукты овощи, мясо и молочную продукцию необходимо покупать там, где ведётся внутренний контроль качества продуктов, и созданы необходимые условия для соблюдения санитарных норм.Для курян, реализующих продукцию, выращенную в личном подсобном хозяйстве, предусмотрены льготные места на муниципальных и частных ярмарках - на Центральном и Северном рынках, а также на территории ООО «ГИВИС» (проспект Кулакова – проспект Ленинского Комсомола). Несколько торговых мест фермерам предоставляют бесплатно ООО «ДАФ» (на рынке на проспекте Дериглазова, 1 Б) и ИП Мартынов А.В. (на улице Союзная, в районе д. № 53).