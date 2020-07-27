В Курске продолжают штрафовать уличных торговцев
На минувшей неделе прошло 4 рейда, составлено 5 протоколов
За что наказывают несанкционированных продавцов: продажа продуктов у них ведется без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. Такие покупки часто опасны для здоровья, отмечают специалисты, ведь качество товаров никто не проверял. Поэтому фрукты овощи, мясо и молочную продукцию необходимо покупать там, где ведётся внутренний контроль качества продуктов, и созданы необходимые условия для соблюдения санитарных норм.
Для курян, реализующих продукцию, выращенную в личном подсобном хозяйстве, предусмотрены льготные места на муниципальных и частных ярмарках - на Центральном и Северном рынках, а также на территории ООО «ГИВИС» (проспект Кулакова – проспект Ленинского Комсомола). Несколько торговых мест фермерам предоставляют бесплатно ООО «ДАФ» (на рынке на проспекте Дериглазова, 1 Б) и ИП Мартынов А.В. (на улице Союзная, в районе д. № 53).