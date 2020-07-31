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Ночью в Курске сгорели три КАМАЗа, под Курском - "ПАЗ" и "семёрка"

КАМАЗы сильно повреждены, а автобус и легковушка выгорели дотла
Ночью в Курске сгорели три КАМАЗа, под Курском - "ПАЗ" и "семёрка"

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Минувшая ночь выдалась особенно жаркой для курских пожарных. Онеборцы из столицы Соловьиного края боролись с пламенем, охватившем КАМАЗы, их коллеги из Касторенского района и Щигров - с полыхающими  автобусом и легковым автомобилем. 

Сообщение о возгорании автомобиля на Магистральном проезде Курска поступило в "Службу спасения" около 4-х часов утра. Горели три грузовика по всей площади. Спасатели прибыли на место через 8 минут, спустя ещё 10, пожар удалось ликвидировать. Однако огонь всё-таки сильно повредил три КАМАЗа.  

В селе Бычок Касторенского района в половину пятого утра загорелся "ПАЗ". Тут с огнём вели борьбу почти полчаса. Автобус выгорел дотла. 


Около пяти утра в деревне Крутое Щигровского района вспыхнул "ВАЗ-2107". На ликвидацию пожара у огнеборцев ушло четыре минуты, однако и в этом случае "семёрка" была полностью уничтожена огнём.  


К счастью, во всех этих случаях жертв и пострадавших удалось избежать. 

Ущерб и причины произошедших пожаров устанавливаются.
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