Ночью в Курске сгорели три КАМАЗа, под Курском - "ПАЗ" и "семёрка"

КАМАЗы сильно повреждены, а автобус и легковушка выгорели дотла

Минувшая ночь выдалась особенно жаркой для курских пожарных. Онеборцы из столицы Соловьиного края боролись с пламенем, охватившем КАМАЗы, их коллеги из Касторенского района и Щигров - с полыхающими автобусом и легковым автомобилем.Сообщение о возгорании автомобиля на Магистральном проезде Курска поступило в "Службу спасения" около 4-х часов утра. Горели три грузовика по всей площади. Спасатели прибыли на место через 8 минут, спустя ещё 10, пожар удалось ликвидировать. Однако огонь всё-таки сильно повредил три КАМАЗа.В селе Бычок Касторенского района в половину пятого утра загорелся "ПАЗ". Тут с огнём вели борьбу почти полчаса. Автобус выгорел дотла.Около пяти утра в деревне Крутое Щигровского района вспыхнул "ВАЗ-2107". На ликвидацию пожара у огнеборцев ушло четыре минуты, однако и в этом случае "семёрка" была полностью уничтожена огнём.К счастью, во всех этих случаях жертв и пострадавших удалось избежать.Ущерб и причины произошедших пожаров устанавливаются.