Курская область. В Тимском районе построили новый ФАП и отремонтировали детское отделение поликлиники
Детские врачи уже принимают маленьких пациентов, ФАП начнёт работу осенью
Сейчас благоустраивают прилегающую территорию. Первых пациентов планируется принимать осенью. Отмечается, что ФАП возвели в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
В районной больнице за три месяца отремонтировали детское отделение поликлиники. Закуплена новая мебель, в детском отделении появилась игровая зона. врачи уже принимают маленьких пациентов. Также там создана открытая регистратура, запись на приём доступна в электронном виде через инфомат.
«В ближайшее время приобретут новое оборудование: электрокардиограф, дефибриллятор и щелевую лампу для окулиста», – сообщил главврач Тимской ЦРБ Евгений Машошин.
Модернизация отделения проведена в рамках госпрограммы «Развитие инфраструктуры детских учреждений здравоохранения». На это ушло порядка 3,5 млн рублей.