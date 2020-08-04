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Курская область. В Тимском районе построили новый ФАП и отремонтировали детское отделение поликлиники

Детские врачи уже принимают маленьких пациентов, ФАП начнёт работу осенью
Курская область. В Тимском районе построили новый ФАП и отремонтировали детское отделение поликлиники

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В деревне Постояновка Тимского района Курской области построили новый фельдшерско-аккушерский пункт. Получать медпомощь там будут 570 человек. В ФАПе уже есть необходимое оборудование: аппарат ЭКГ, дефибриллятор, глюкометр, закуплена новая мебель. Здание оборудовано для приёма пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас благоустраивают прилегающую территорию. Первых пациентов планируется принимать осенью. Отмечается, что ФАП возвели в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В районной больнице за три месяца отремонтировали детское отделение поликлиники. Закуплена новая мебель, в детском отделении появилась игровая зона. врачи уже принимают маленьких пациентов. Также там создана открытая регистратура, запись на приём доступна в электронном виде через инфомат. 

«В ближайшее время приобретут новое оборудование: электрокардиограф, дефибриллятор и щелевую лампу для окулиста», – сообщил главврач Тимской ЦРБ Евгений Машошин.

Модернизация отделения проведена в рамках госпрограммы «Развитие инфраструктуры детских учреждений здравоохранения». На это ушло порядка 3,5 млн рублей.


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