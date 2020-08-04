Курская область. В Тимском районе построили новый ФАП и отремонтировали детское отделение поликлиники

Детские врачи уже принимают маленьких пациентов, ФАП начнёт работу осенью

В деревне Постояновка Тимского района Курской области построили новый фельдшерско-аккушерский пункт. Получать медпомощь там будут 570 человек. В ФАПе уже есть необходимое оборудование: аппарат ЭКГ, дефибриллятор, глюкометр, закуплена новая мебель. Здание оборудовано для приёма пациентов с ограниченными возможностями здоровья.Сейчас благоустраивают прилегающую территорию. Первых пациентов планируется принимать осенью. Отмечается, что ФАП возвели в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».В районной больнице за три месяца отремонтировали детское отделение поликлиники. Закуплена новая мебель, в детском отделении появилась игровая зона. врачи уже принимают маленьких пациентов. Также там создана открытая регистратура, запись на приём доступна в электронном виде через инфомат.«В ближайшее время приобретут новое оборудование: электрокардиограф, дефибриллятор и щелевую лампу для окулиста», – сообщил главврач Тимской ЦРБ Евгений Машошин.Модернизация отделения проведена в рамках госпрограммы «Развитие инфраструктуры детских учреждений здравоохранения». На это ушло порядка 3,5 млн рублей.