Курян на фестиваль реконструкции 22 августа доставят автобусы

22 августа на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» в Фатежском районе пройдет фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе»

22 августа на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» в Фатежском районе пройдет фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе». В нем примут участие 150 реконструкторов и 15 единиц техники, в том числе танки Т-34 и бронетранспортёры. Кульминацией мероприятия станет военно-историческая реконструкция боя на Северном фасе Курской дуги. Организаторы обещают максимально близко воссоздать этот период Великой Отечественной войны.уже опубликована:начнется божественная литургия в храме святых апостолов Петра и Павла. завершится она в полдень.состоится лития о погибших воинах у поклонного креста, а также возложение венков и цветов.перед зрителями выступят артисты курской филармонии с программой «Победа остается молодой».Непосредственно сама военно-историческая реконструкция боя с участием военной техники и реконструкторов «Бой на Северном фасе» стартует сразу после концерта -и продлится час.После «боя», у курян будет полчаса, чтобы пофотографироваться с реконструкторами и военной техникой.В это же время и до воловины шестого вечера будет проходить праздничный концерт, посвященный Дню разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.Добраться на праздник можно на личном автотранспорте, координаты:Тех, кто не поедет на личном авто, в Фатежский район доставят автобусы:«Курск – мемориальный комплекс «Поклонная высота 269». Они отправятся из Курска, с площади Дзержинского,Обратно -Также местные туроператоры организуют трансфер. Отправлениес Красной площади Курска. Тут в стоимость поездки включено и экскурсионное обслуживание.Отмечается, что фестиваль пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.