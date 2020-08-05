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Курян на фестиваль реконструкции 22 августа доставят автобусы

22 августа на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» в Фатежском районе пройдет фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе»
Курян на фестиваль реконструкции 22 августа доставят автобусы

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22 августа на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» в Фатежском районе пройдет фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе». В нем примут участие 150 реконструкторов и 15 единиц техники, в том числе танки Т-34 и бронетранспортёры. Кульминацией мероприятия станет военно-историческая реконструкция боя на Северном фасе Курской дуги. Организаторы обещают максимально близко воссоздать этот период Великой Отечественной войны. 


Программа фестиваля уже опубликована:
 
В 9 часов утра начнется божественная литургия в храме святых апостолов Петра и Павла. завершится она в полдень.  

С 13:30 до 14 часов состоится лития о погибших воинах у поклонного креста, а также возложение венков и цветов.  

С 14 до 15 часов перед зрителями выступят артисты курской филармонии с программой «Победа остается молодой». 
 
Непосредственно сама военно-историческая реконструкция боя с участием военной техники и реконструкторов «Бой на Северном фасе» стартует сразу после концерта - в три часа дня и продлится час. 

После «боя», у курян будет полчаса, чтобы пофотографироваться с реконструкторами и военной техникой.  

В это же время и до воловины шестого вечера будет проходить праздничный концерт, посвященный Дню разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.


Добраться на праздник можно на личном автотранспорте, координаты: 52.249344, 36.015628.

Тех, кто не поедет на личном авто, в Фатежский район доставят автобусы: 

«Курск – мемориальный комплекс «Поклонная высота 269». Они отправятся из Курска, с площади Дзержинского, в 11:00, 12:00 и 13:00. Обратно - в 17:00, 18:00 и 19:00.  

Также местные туроператоры организуют трансфер. Отправление в 11:30 с Красной площади Курска. Тут в стоимость поездки включено и экскурсионное обслуживание. 

Отмечается, что фестиваль пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. 




Фото: Мария Москвицова. Военно-исторический фестиваль «Поле Боя-2017». «Оборона поселка «Н». 1942 год»

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