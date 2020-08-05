Курян на фестиваль реконструкции 22 августа доставят автобусы
22 августа на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» в Фатежском районе пройдет фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе»
Программа фестиваля уже опубликована:
В 9 часов утра начнется божественная литургия в храме святых апостолов Петра и Павла. завершится она в полдень.
С 13:30 до 14 часов состоится лития о погибших воинах у поклонного креста, а также возложение венков и цветов.
С 14 до 15 часов перед зрителями выступят артисты курской филармонии с программой «Победа остается молодой».
Непосредственно сама военно-историческая реконструкция боя с участием военной техники и реконструкторов «Бой на Северном фасе» стартует сразу после концерта - в три часа дня и продлится час.
После «боя», у курян будет полчаса, чтобы пофотографироваться с реконструкторами и военной техникой.
В это же время и до воловины шестого вечера будет проходить праздничный концерт, посвященный Дню разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.
Добраться на праздник можно на личном автотранспорте, координаты: 52.249344, 36.015628.
Тех, кто не поедет на личном авто, в Фатежский район доставят автобусы:
«Курск – мемориальный комплекс «Поклонная высота 269». Они отправятся из Курска, с площади Дзержинского, в 11:00, 12:00 и 13:00. Обратно - в 17:00, 18:00 и 19:00.
Также местные туроператоры организуют трансфер. Отправление в 11:30 с Красной площади Курска. Тут в стоимость поездки включено и экскурсионное обслуживание.
Отмечается, что фестиваль пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Фото: Мария Москвицова. Военно-исторический фестиваль «Поле Боя-2017». «Оборона поселка «Н». 1942 год»