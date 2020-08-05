Возле ТЦ «Кристалл» уже убрали шесть таких киосков

В Курске ликвидируют ларьки, которые мешают людям ходить и закрывают проезд транспорту. Куряне всё чаще жалуются в соцсетях на то, что ларьки устанавливают прямо на дороге, в подземных переходах, возле торговых центров. Мало того, что они загораживают проход, так ещё и не вписываются в общую концепцию, говорят в мэрии.В рузельтате горадминистрация всерьёз взялась за нарушителей. Вопрос о наведении порядка с нестационарными торговыми объектами поднял глава города Виктор Карамышев на очередной планёрке. За демонтажем или сносом ларьков, которые установлены с нарушением закона, будет следить комитет по управлению имуществом. Порядок отличается в зависимости от того, находится ли земля под киосками в аренде или в собственности предпринимателя, а также от того, использует бизнесмен эту землю для видов деятельности, на которые он получил разрешение, или же торгует чем-то другим.Работа уже началась. И.о. главы администрации Сеймского округа Олег Васильев подчеркнул, что не так давно возле ТЦ «Кристалл» ликвидировали шесть киосков, которые мешали проезду транспорта и проходу пассажиров.