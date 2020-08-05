  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске ликвидируют ларьки, которые мешают людям ходить

Возле ТЦ «Кристалл» уже убрали шесть таких киосков
В Курске ликвидируют ларьки, которые мешают людям ходить

Читайте также

В Курске ликвидируют ларьки, которые мешают людям ходить и закрывают проезд транспорту. Куряне всё чаще  жалуются в соцсетях на то, что ларьки устанавливают прямо на дороге, в подземных переходах, возле торговых центров. Мало того, что они загораживают проход, так ещё и не вписываются в общую концепцию, говорят в мэрии.

В рузельтате горадминистрация всерьёз взялась за нарушителей. Вопрос о наведении порядка с нестационарными торговыми объектами поднял глава города Виктор Карамышев на очередной планёрке. За демонтажем или сносом ларьков, которые установлены с нарушением закона, будет следить комитет по управлению имуществом. Порядок отличается в зависимости от того, находится ли земля под киосками в аренде или в собственности предпринимателя, а также от того, использует бизнесмен эту землю для видов деятельности, на которые он получил разрешение, или же торгует чем-то другим.   

Работа уже началась. И.о. главы администрации Сеймского округа Олег Васильев подчеркнул, что не так давно возле ТЦ «Кристалл» ликвидировали шесть киосков, которые мешали проезду транспорта и проходу пассажиров. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области ожидается до +32ºС

В Курске из-за ремонта теплотрассы приостановят движение транспорта на перекрестке улиц Энергетиков и Гагарина

Столичные учёные будут моделировать в Курске новую маршрутную сеть

Курский драмтеатр планирует открыть новый сезон 10 сентября

Завтра центр Курска останется без холодной воды

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске