В Курске ликвидируют ларьки, которые мешают людям ходить
Возле ТЦ «Кристалл» уже убрали шесть таких киосков
В рузельтате горадминистрация всерьёз взялась за нарушителей. Вопрос о наведении порядка с нестационарными торговыми объектами поднял глава города Виктор Карамышев на очередной планёрке. За демонтажем или сносом ларьков, которые установлены с нарушением закона, будет следить комитет по управлению имуществом. Порядок отличается в зависимости от того, находится ли земля под киосками в аренде или в собственности предпринимателя, а также от того, использует бизнесмен эту землю для видов деятельности, на которые он получил разрешение, или же торгует чем-то другим.
Работа уже началась. И.о. главы администрации Сеймского округа Олег Васильев подчеркнул, что не так давно возле ТЦ «Кристалл» ликвидировали шесть киосков, которые мешали проезду транспорта и проходу пассажиров.