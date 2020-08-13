Автомобилисты три вечера не смогут проехать через площадь им. Рокоссовского в Курске
Там организуют автокинотеатры
Сегодня, 13-го августа, в пятницу, 14-го и в воскресенье, 16-го августа на площади перед Дворцом молодёжи (ул. Белгородская, 14-Б) пройдут кинопоказы под открытым небом для автолюбителей на личном транспорте.
Сегодня в 20.30 куряне смогут посмотреть фильм «Ford против Ferrari».
В связи с проведением кинопоказов будет закрыто движение автотранспорта через площадь им. К.К. Рокоссовского:
13 августа с 20.30 до 22.00,
14 августа с 20.30 до 22.00,
16 августа с 20.30 до 22.00.
Отмечается, что въезд в такой автокинотеатр бесплатный, но количество мест ограничено.